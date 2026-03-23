Konyaaltı ilçesinde afetlere karşı toplanma alanları oluşturuldu

Konyaaltı ilçesinde, afet anında vatandaşların toplanabileceği güvenli noktalar belirlendi. Belediye Başkanı Cem Kotan, böyle alanların hayat kurtarıcı önem taşıdığını vurguladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, olası afetlerde vatandaşların bir araya gelebileceği toplanma alanları oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile olası afet durumuna karşı koordineli çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, ilçenin merkezinden kırsal bölgelerine kadar belirlenen noktalarda toplanma alanları oluşturuldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, afetlere karşı hazırlığın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Belediye olarak vatandaşların can güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını kaydeden Kotan, yalnızca ilçenin merkezinde değil farklı mahallelerde de toplanma alanları oluşturduklarını belirtti.

Çalışmalara devam edeceklerini anlatan Kotan, "Amacımız, olası bir afet anında halkımızın kendilerine en yakın ve güvenli noktaya ulaşabilmesini sağlamak. Afetlere karşı hazırlıklı olmak, riskleri en aza indirmenin en etkili yoludur." ifadelerini kullandı.

Afet İşleri Müdürlüğü personeli Can Özmen de toplanma alanlarının, halkın olası deprem ve diğer afet durumlarında bir araya gelebilmesi için oluşturulduğunu kaydetti.

Toplanma noktalarının listesine belediyenin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
