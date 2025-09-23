Haberler

Antalya-Konya Karayolu Patlatmalı Çalışma Nedeniyle Kapandı

Antalya'nın Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, patlatmalı yol çalışması nedeniyle saat 11.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı. Yolun yaklaşık 6 saat kapalı kalması bekleniyor. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilmekte.

