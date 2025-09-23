Antalya-Konya Karayolu Patlatmalı Çalışma Nedeniyle Kapandı
Antalya'nın Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, patlatmalı yol çalışması nedeniyle saat 11.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı. Yolun yaklaşık 6 saat kapalı kalması bekleniyor. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilmekte.
Antalya'nın Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, patlatmalı yol çalışması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Karayolları ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında yol, saat 11.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.
Yolun, yaklaşık 6 saat boyunca kapalı kalacağı bildirildi.
Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel