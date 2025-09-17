Haberler

Antalya-Konya Kara Yolu Akseki-Seydişehir Arası Trafiğe Kapatılacak

Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolunun Akseki-Seydişehir güzergahı yarın saat 10.00 ile 17.00 arasında çalışmalardan dolayı trafiğe kapatılacak. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolunun Akseki'den Seydişehir'e ulaşan güzergahı, yürütülen çalışma nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerince yürütülen çalışmalar, Akseki-Seydişehir hattında yarın 10.00 ile 17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Bu süre içinde ulaşıma kapalı olacak yolda sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
