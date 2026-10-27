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Antalya Kepez'de hortum site inşaatındaki iki konteyneri parçaladı, 4 işçi öldü

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Antalya Kepez'de hortum site inşaatındaki iki konteyneri parçaladı, 4 işçi öldü Haber Videosunu İzle
Antalya Kepez'de hortum site inşaatındaki iki konteyneri parçaladı, 4 işçi öldü
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Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen hortum, bir site inşaatındaki iki konteynerin parçalanmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı; bölgede müdahale ve çalışmalar sürüyor.

(ANTALYA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda bir site inşaatındaki iki konteynerin parçalanması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Antalya Valiliği, Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen hortuma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir site inşaatı şantiyesinde etkili olan hortumun iki konteynerin parçalanmasına neden olduğu, olayda ilk belirlemelere göre 4 işçinin yaşamını yitirdiği ve 1 işçinin yaralandığı bildirildi.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirtilen açıklamada, müdahale ve gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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