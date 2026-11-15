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Antalya Kepez'de 6 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında eşyalar küle döndü

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Antalya'nın Kepez ilçesinde 6 katlı apartmanın bodrum katında dün akşam çıkan yangında, sakinlerin depoladığı eşyalar küle döndü. İtfaiye alevlerin diğer bölümlere sıçramasını önledi; yangının havalandırma sisteminden kaynaklandığı belirlendi.

ANTALYA'da 6 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında, binada yaşayanların depoladığı eşyalar küle döndü.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Apartmandan duman yükseldiğini gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin apartmanın diğer bölümlerine sıçramasını önledi.

Ekibin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Apartmanda oturanların bodrum katta muhafaza ettiği eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının apartmanın havalandırma sisteminden kaynaklandığı belirlendi.

Haber- Kamera: Tunahan KIR - Arda KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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