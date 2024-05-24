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Antalya Kemer'de Orman Yangını

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Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Beldibi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Beldibi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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