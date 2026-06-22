Kaleiçi'nde polis ve bekçilerden huzur ve güven denetimi

ANTALYA'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Kaleiçi'nde, yaz sezonuyla artan yoğunluk nedeniyle polis ve bekçiler geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde on binlerce kişi sorgulanırken, dilenci, seyyar satıcı ve çevreyi rahatsız edenlere yönelik de işlem uygulandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğunun katlanarak arttığı Kaleiçi bölgesinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin birlikte görev aldığı şok asayiş uygulamalarında, tarihi sokaklar, eğlence mekanlarının bulunduğu bölgeler ve giriş- çıkış noktaları tek tek kontrol edildi.

32 BİN 106 KİŞİ SORGULANDI

1- 20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 32 bin 106 kişi sorgulanırken, 5 bin 867 araç denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 132 araca toplam 309 bin 119 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde çevreyi rahatsız eden, dilencilik yapan ve seyyar satış yaptığı belirlenenler başta olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle 249 kişiye idari işlem uygulanırken, toplam 442 bin 911 lira idari para cezası kesildi.

SES KONTROLÜ DE YAPILDI

Öte yandan ekipler Kaleiçi'nde sesten kaynaklı gürültü kirliliğini önlemek için de çalışma gerçekleştirdi. Saat 01.00 itibarıyla mekanların dışarıda ses ve benzeri şekilde müzik yayınını kapatmaları sağlanırken, içerideki müziğin de dışarı çıkmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yaz sezonunda Kaleiçi'nin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla polis ve bekçilerin koordineli şekilde görev yaptığını, vatandaşların ve turistlerin güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi için şok uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

MUHTARLAR MEMNUN

Denetimler esnasında Kaleiçi'nde bulunan 3 mahallenin muhtarı da hazır bulundu. Barbaros Mahalle Muhtarı Cafer İşlek, "Özellikle Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 1- 1,5 ay önce turistlerin gece Kaleiçi'nde gezmekte sıkıldığı, korktuğu bir durum vardı, fakat son zamanda ilçe emniyet müdürümüz olmak üzere tüm ekibin çalışmaları sayesinde Kaleiçi'nde huzurun geldiği, müptezellere, birçok Kaleiçi'nde değişik işlem yapanlara uygulamalardan dolayı turistler şu an huzur içinde. Oteldeki işletmecilerimiz bu durumdan çok memnun. Bu şekilde devam ederse Kaleiçi'nin eski günlerine döneceğine inanıyorum. Burada da en çok polisinden, bekçisine, tüm birimlerine çok çok teşekkür ediyorum. Şikayetler ve asayiş olayları da azaldı. Bundan dolayı da çok mutluyum" dedi.

Kılınçarslan Mahalle Muhtarı Enver Mutlu, "Kaleiçi için elimizden ne geliyorsa fazlasını yapmaya her zaman hazırız. Kaleiçi, Antalya'nın kalbi, ilçe emniyetimiz, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğümüz olarak birlikte güzel bir çalışma yürütüyoruz. Sezon başında bazı sıkıntılar oldu ama şu anda sıklıkla denetim sağlanmakta. Burası oteller ve restoranların ağırlıkta olduğu bir yer ama biz şu 1 aydır uygulamanın farkındayız. Çok güzel bir ilerleyiş var ve memnunuz" diye konuştu.

Tuzcular Mahalle Muhtarı Uğur Çetin ise "Asayişimizle geçmişten bugüne, aynı şekilde uygulamalarımız devam ediyor. Kaleiçi güvenliğini, giriş noktalarıyla ve polis noktalarıyla birlikte sürekli inşa ediyoruz. Esnaf ve Kaleiçi'nde oturanlar uygulamalardan memnun. Belirli bir saatte zaten müziğimiz kesiliyor. Gündüz aktivasyonuyla gece aktivasyonu arasında çok büyük farklılıklar oluyor gece tabii eğlence mekanlarımızın yoğunluğundan dolayı. Eğlence mekanlarımızın ve buraya gelen insanların güvenliğinin sağlanması adına sürekli denetimler oluyor. Asayişimiz buna katkıda bulunuyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı