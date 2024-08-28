Antalya Kaleiçi'nde Su Altı Dalışı Yapan Ziyaretçiler, Kentin Su Altı Güzelliklerini Keşfediyor

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi falezler alanından dalış yapan ziyaretçiler, kentin su altı güzelliklerini de görme imkanı biliyor.

Denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri, tarihi ve turistik mekanlarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, su altı güzellikleriyle de öne çıkıyor.

Alanya'dan Kaş ilçesine birçok dalış noktalarının bulunduğu kentte, bazı tatilciler farklı alanlardan dalış gerçekleştiriyor. Tarihi Kaleiçi bölgesinde milyonlarca yılda oluşan falezlerden dalış yapanlar, su altında deniz canlılarını, balık türlerini inceleme, bazı kalıntıları görme fırsatı yakalıyor. Bazı tatilciler de sürüler halinde gezen balıkları besleme imkanı buluyor.

Dalış etkinliklerine Antalyalıların yanı sıra özellikle Avrupa'dan gelen turistler de ilgi gösteriyor.

Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, AA muhabirine, tarihi Kaleiçi'nin falezlerden denizle buluştuğu noktada düzenledikleri dalışla turistlerin masalsı yolculuğa çıktığını söyledi.

Kaleiçi'nin son yıllarda dalış destinasyonu haline geldiğini aktaran Başaran, "Bölgemiz hem yeni başlayanlar hem de deneyimli dalıcılara uygun farklı derinlik seviyelerine sahip. Daha önce su altı tecrübesi olmayanlar yarım saatlik eğitimin ardından kendilerini suyun altında bulabiliyor. Farklı derecelerde sertifika almak isteyenler ise aylık ve haftalık düzenlenen eğitimlere katılabiliyor." diye konuştu.

Başaran, 13 kilometre uzunluğundaki falezlerin birçok canlıya ev sahipliği yaptığına değinerek, mağaraların da çok ilgi gördüğünü vurguladı.

Yeni başlayanların 30, eğitim alanların ise 40 dakika dalış gerçekleştirebildiğini ifade eden Başaran, "Su altı aktiviteleri turizmin önemli bir parçasıdır. Avrupalı ve Rus turistlerin daha yoğun ilgisi var." dedi.