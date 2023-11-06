Antalya İŞKUR İl Müdürü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül tırın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen Akgül'ün eşi güçlükle ayakta dururken, kız kardeşi ise uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Karaöz Mahallesi Isparta-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.U. kontrolündeki 32 EZ 960 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül'e (48) çarptı. Kazada Akgül feci şekilde can verdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akgül'ün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözyaşları sel oldu

Hayatını kaybeden Akgül için Antalya Adli Tıp Kurumu önünde tören düzenlendi. Törene katılan mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Akgül'ün eşi Gülay ve kız kardeşi Nurcan Akgül, uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi yakınları ve çalışma arkadaşları sakinleştirdi. İşlemlerin ardından cenaze aileye teslim edildi. Cenazenin Konya Beyşehir ilçesi Yeşildağ köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Diğer taraftan olayın ardından gözaltına alınan tır sürücüsünün ise bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA