Serik'te kavşakta çarpışan otomobillerde 1 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle Başöğretmen Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Sinyalizasyon sisteminde sorun olduğu belirtilen kavşakta Taner Tezel yönetimindeki 26 ANS 380 plakalı otomobil ile Gülay Matsar'ın kullandığı 48 ACU 243 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Gülay Matsar'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Sadık Gözalan (79), hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gözalan, tedavi edilmek üzere Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı