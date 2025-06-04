Antalya Huzurevi Ziyareti: Sağlık Kontrolleri ve e-Rapor Güncellemeleri

Antalya Huzurevi Ziyareti: Sağlık Kontrolleri ve e-Rapor Güncellemeleri
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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, Antalya Huzurevi'ni ziyaret ederek sakinlerin sağlık kontrollerini yaptı ve e-Rapor sistemine gerekli güncellemeleri gerçekleştirdi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, Antalya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyaret, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan e-Rapor sistemi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bu kapsamda huzurevi sakinlerinin genel sağlık kontrolleri yapıldı, mevcut sağlık raporları değerlendirildi ve süresi dolmak üzere olan raporların yenilenmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Hekimler tarafından yapılan muayene sonucunda, bireylerin mevcut sağlık durumları analiz edilip ihtiyaç duyulan güncellemeler dijital ortamda sisteme işlendi.

Ziyaretlere, Antalya Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Uzm. Dr. Keziban Şahin Çayan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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