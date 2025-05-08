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Antalya Havalimanında Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Antalya Havalimanında Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da uyuşturucu ticareti yapan iki kişi, havalimanında yakalanarak tutuklandı. Üzerlerinde uyuşturucu bulunmayan şüphelilerin, hastanede yapılan muayenede 35 kapsül eroin yuttukları belirlendi.

ANTALYA'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli, havalimanında yakalandı. Üzerlerinden uyuşturucu çıkmayan ancak hastanedeki muayenelerinde 35 kapsül eroini yuttuğu belirlenen şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S. ve F.M.K. adlı şüphelilerin İran'dan Van'a geçtiğini, yanlarındaki uyuşturucuyu yutarak Antalya'ya geleceğini tespit etti. Şüphelilerin, uyuşturucuyu 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine ekipler, Antalya Havalimanında S.S. ve F.M.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Aramalarda üzerlerinde uyuşturucuya rastlanmayan 2 şüpheli, iç muayene için hastaneye götürüldü. Hastanedeki iç beden muayenesinde, 2 şüphelinin, toplam 278 gram 35 kapsül halinde eroini yuttuğu saptandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanan 2 şüphelinin havalimanındaki görüntüleri, muayene edilme anları ve yuttukları kapsüllerin yer aldığı film sonuçları kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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