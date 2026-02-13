Haberler

Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın iniş takımlarında teknik arıza yaşandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Havalimanı'nda SunExpress'in Antalya-Gaziantep seferine hazırlanan uçak, iniş takımlarındaki teknik sorun nedeniyle kalkış yapamadı. İçinde 170 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi. Uçak onarım için pistten kaldırılırken, normal uçuşlar devam ediyor.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, "Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçak, iniş takımlarında yaşanan teknik sorun nedeniyle kalkış yapamadı. İçindeki 170 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi." dedi.

Seyitoğlu, AA muhabirine, Antalya Havalimanı'nda SunExpress'in Antalya- Gaziantep seferini gerçekleştirmeye hazırlanan uçağın arka iniş takımlarında yaşanan sorun nedeniyle kalkış yapamadığını söyledi.

Hızlıca tedbir alındığını anlatan Seyitoğlu, "Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçak, iniş takımlarında yaşanan teknik sorun nedeniyle kalkış yapamadı. İçindeki 170 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi. Tamir ve onarım için uçağı pistten kaldırıyoruz. Herhangi bir sorun yok. Havalimanında normal uçuşlar devam ediyor." diye konuştu.

SunExpress'ten yapılan açıklamada ise "Antalya- Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı SunExpress uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya- Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, uçakta deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü ile karşılaşmak üzere Gaziantep'e gidecek olan Isparta 32 Spor'un oyuncu ve teknik ekibinin de yer aldığı öğrenildi.

Kulüpten, futbolcuların, teknik ekibin ve tüm kafilenin sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin mesaj yayımlandı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı

Hızla kilo veren ünlü oyuncudan tehlikeli uyarı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu

Şiddetli sağanak ilçenin sembolünü görünmez hale getirdi
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Enkaz devralan Michael Carrick'ten büyük başarı

Enkaz devralan Carrick'ten 1 ayda tarihi başarı
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Enes Batur hakkında karar verildi