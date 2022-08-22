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Güreş alanı dışına çıkan boğalar seyircilerin arasına daldı

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Antalya'da Karagöl Yayla Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon boğaların rakiplerine üstünlük sağlamak için gösterdiği mücadele izleyenleri heyecanlandırdı. Kızgın boğalar zaman zaman kapıları aşıp seyircilerin arasına daldı.

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri 2 gün sürdü. Şenlikler bünyesinde motokross gösterileri, Yörük futbolu, mevlit ve yemek ikramı, aynı günün akşamında da Ferhat Göçer konseri düzenlendi. Şenliklerin ikinci gününde boğa güreşleri düzenlendi. Boğa güreşlerine Muğla ve Aydın yöresinden 40 güreş boğası katıldı.

Antalya'da güreş alanı dışında çıkan boğalar seyircilerin arasına daldı

KAPILARI AŞIP SEYİRCİLERİN ARASINA DALDILAR

Kızgın şampiyon boğalar, rakip boğalara üstünlük sağlamak için çetin mücadeleler verdi. Rakiplerinin gücünden etkilenen ve güreş alanı dışına çıkmak için kaçan boğalar zaman zaman demir kapıları aşıp seyircinin arasına daldı. Boğaların amansız mücadelesi boğa sahiplerinin sinirlenmesine sebep oldu. Boğa sahipleri bir ara kendi aralarında da tartıştı.

Antalya'da güreş alanı dışında çıkan boğalar seyircilerin arasına daldı

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Baş güreşlerinde Muğla'dan Tahir Kulak'ın boğası ile Muğla'dan Ümit Arslan'ın boğası güreşti. Güreşlerin şampiyonu Kulak'ın boğası oldu. Dereceye giren boğa sahiplerine madalya ve kupaları protokol tarafından verildi.

Antalya'da güreş alanı dışında çıkan boğalar seyircilerin arasına daldı

Güreş alanı dışına çıkan boğalar seyircilerin arasına daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Güncel

Kumluca Antalya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Alper Hakan:

keşke o vahşi insanlardan intikam alsalardı.

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