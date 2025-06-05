Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın geçtiği verilere göre; Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 67 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.
Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanırken bir korkutan haber de Antalya'dan geldi.
AFAD SON DAKİKA DUYURDU
Afad'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
67,26 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.