Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanırken bir korkutan haber de Antalya'dan geldi.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Afad'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

67,26 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.