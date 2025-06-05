Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın geçtiği verilere göre; Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 67 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanırken bir korkutan haber de Antalya'dan geldi.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

Afad'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

67,26 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMelih İnce:

suç işlemiş eşkiyaları ve manyakları sokaklara salındı. halk savunmasız bırakılıyor. faiz yaygınlaştı. daha çok deprem olur

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Haber YorumlarıMaslan:

Her tür pisliğin başkenti Antalya... İnsanoğlu ne yapıyorsa kendi eliyle yapıyor.

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

6yı geçmeyen depremleri yazıp durmayın.

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