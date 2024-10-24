Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Taş, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bütünlüğüne, ay-yıldızlı bayrağımıza gelen her türlü tehdidi, terör eylemlerini nefretle kınıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ve beraberindeki AA çalışanları, göreve yeniden seçilen AGC Başkanı İdris Taş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Taş, burada yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadığını söyledi.

Taş, terör saldırısıyla Türkiye'deki huzur ve kardeşlik ikliminin hedef alındığını belirtti.

Bu saldırıların Türkiye'yi zayıflatamayacağını, aksine insanları daha da birlik haline getireceğine inandığını kaydeden Taş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bütünlüğüne, ay-yıldızlı bayrağımıza gelen her türlü tehdidi, terör eylemlerini nefretle kınıyoruz. Sorumlu gazeteciler olarak yaşadığımız ülkenin bütünlüğü bizim için çok önemlidir. Ülkemiz varsa biz varız. Antalyalı gazeteciler olarak terör propagandasını yapmak isteyenlere dün olduğu gibi bugün de izin vermeyeceğiz, terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Anadolu Ajansının milli mücadelenin sesini tüm Anadolu'ya duyurmak amacıyla kurulduğunu anımsatan Taş, "Dünyanın her yerinde ağı olan önemli bir kurum. AA aynı zamanda Türk medyası için bir okul niteliği taşıyor. Antalya'da da bu aynı şekilde. Cemiyet olarak AA ile sıkı bir kurumsal işbirliği içerisinde çalışıyoruz. AA'yı basın galerimizde de tanıtıyoruz. AA'nın 1922'deki ilk binasının galerimizin hemen girişinde fotoğrafı bulunuyor. İngilizce olarak da AA'yı basın galerimizde turistlere tanıtıyoruz." dedi.

Taş ve yönetim kurulunu tebrik eden AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Taş, ziyaretin ardından AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'a Basın Galerisi'ni gezdirerek bilgi verdi.

Yıldırım'da Taş'a AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" kitabını hediye etti.