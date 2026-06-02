Antalya Fashion Week 2026, "Yankılanan Yüzeyler" defilesiyle başladı

Antalya'da 9. kez düzenlenen Antalya Fashion Week, Belma Özdemir'in Anadolu halı ve kilimlerinden ilham alan 'Yankılanan Yüzeyler' defilesiyle açıldı. Yörük konseptli koleksiyon, yerli ve yabancı moda profesyonellerinden ilgi gördü.

Antalya'da 9'uncu kez moda dünyasını buluşturan Antalya Fashion Week (AFW) 2026, Belma Özdemir'in "Yankılanan Yüzeyler" defilesiyle başladı.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen moda haftasında, Anadolu'nun zengin motifleriyle dokunmuş halı ve kilimlerden hazırlanan koleksiyon, "Yörük" konseptiyle moda dünyasının beğenisine sunuldu.

Özdemir'in Türk halılarından ilhamla oluşturduğu özgün koleksiyonunu Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile yurt dışından gelen moda profesyonelleri ilgiyle izledi.

Antalya'da 4 Haziran'a kadar sürecek AFW kapsamında gerçekleştirilecek Tuğçe Özkurt, Cihan Nacar, Kristina Kibovskaya (Rusya), Chinara Yelmuratovna (Kazakistan), Snim (Dubai), Big Brooch (Rusya) ve Alla Zhelaretti (Rusya) defileleri ile kentte moda rüzgarı esecek.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
