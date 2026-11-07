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Antalya Emniyeti, COP31 güvenliği için Uçbey VTOL İHA'yı envanterine ekledi

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Antalya Emniyet Müdürlüğü, COP31 kapsamında güvenlik çalışmalarında kullanılmak üzere envanterine Uçbey VTOL insansız hava aracı ekledi. İHA'nın havadan gözetleme kabiliyetiyle geniş alanların takibine ve güvenlik ekiplerinin saha hakimiyetine katkı sağlayacağı belirtildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında güvenlik çalışmalarında kullanılmak üzere envanterine Uçbey VTOL insansız hava aracı (İHA) ekledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, COP31 dolayısıyla kentte alınan güvenlik tedbirlerinin teknolojik imkanlarla güçlendirildiği belirtildi.

Envantere katılan Uçbey VTOL'un havadan gözetleme kabiliyeti sayesinde geniş alanların takibine ve güvenlik ekiplerinin saha hakimiyetinin artırılmasına katkı sağlayacağı anlatılan açıklamada, İHA'nın konferans süresince güvenlik çalışmalarında kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, gelişmiş teknolojik imkanlar, operasyonel kapasite ve deneyimli personelle COP31 boyunca Antalya'nın huzur ve güvenliği için görev yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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