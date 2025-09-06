Haberler

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmanın detaylarıyla ilgili bilgi verilmemesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ı görevden uzaklaştırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı. Yapılan açıklamada soruşturmaya ilişkin bilgi verilmemesi ise dikkat çekti.

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

İLKER ARSLAN KİMDİR?

1994 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olarak, ilk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başladı. Daha sonra sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt, Ankara olmak üzere çeşitli birimlerde, 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2021-2024 yılları arasında ise 3 yıl boyunca Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16.08.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Sayın İlker ARSLAN Sivas doğumlu olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Görüntü Irak'tan değil Paris'ten! Barzani 'Kürtler için tarihi bir gün' dedi, Şivan Perwer coştu

Barzani "Kürtler için tarihi bir gün" dedi, Şivan Perwer coştu
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Tanrimiz recebe secde etmedi.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKazim Erdogan:

süreç başlatıldı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıJY:

ERDOĞAN'I DİNLEYİP 3 ÇOCUK BİLE YAPMIŞ YİNEDE YARANAMAMIŞ.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Netanyahu kaç çocuk diyor sen ona bak bizim ki ne demişse bizi ilgilendirir

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

Kesin CeHaPe lidir

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Rüşvet almışsa kendine yazık etmiş

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Ne oluyor bu güzel ülkeye ya

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Nereye dediniz Sayın dostum?

yanıt7
yanıt3
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berberin tavsiyesine uydu, arı sokmasından beter hale geldi

Berberin tavsiyesine uydu, arı sokmasından beter hale geldi
Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı

Venedik'te Türk rüzgarı! Transparan elbisesiyle gözleri üzerine çekti
Ebrar'dan finalde gelecek rakibe gözdağı: Modumuzu yakaladık, yenemeyeceğimiz takım yok

Ebrar bildiğiniz gibi! Maç biter bitmez mikrofonu eline aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.