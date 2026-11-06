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Antalya Emniyet Müdürlüğü COP31 güvenliği için Uçbey adlı İHA'yı kullanacak

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Antalya Emniyet Müdürlüğü COP31 güvenliği için Uçbey adlı İHA'yı kullanacak
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Antalya'da 9-20 Kasım arasında düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün envanterine katılan Uçbey adlı VTOL İHA, zirve boyunca geniş alanların havadan gözetlenmesinde kullanılacak.

ANTALYA'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün envanterine katılan 'Uçbey' adlı dikey iniş ve kalkış yapabilen insansız hava aracı (İHA), zirve boyunca geniş alanların havadan gözetlenmesinde kullanılacak.

Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde güvenlik hazırlıkları sürüyor. Dünya liderleri ve binlerce katılımcıyı ağırlamaya hazırlanan kentte, emniyet birimlerinin teknolojik imkanları da güçlendiriliyor. Bu kapsamda Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün envanterine 'Uçbey' adı verilen VTOL (dikey iniş ve kalkış yapabilen) insansız hava aracı katıldı.

GÖKYÜZÜNDEKİ YENİ GÖZ 'UÇBEY'

Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesaplarından ' Antalya Uçbey'ine kavuştu' başlığıyla duyurulan yeni insansız hava aracının görüntüleri de paylaşıldı. 'Gökyüzünde Güvenlik-Uçbey' sloganıyla tanıtılan İHA'nın, havadan gözetleme kabiliyetiyle geniş alanların takibine, saha hakimiyetinin artırılmasına ve güvenlik çalışmalarına katkı sağlayacağı belirtildi.

COP31'DE GÜVENLİĞE TEKNOLOJİK DESTEK

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, COP31 kapsamında alınan güvenlik tedbirlerinin gelişmiş teknolojik imkanlarla güçlendirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Gelişmiş teknolojik imkanlarımız, güçlü operasyonel kapasitemiz ve deneyimli personelimizle COP31 İklim Zirvesi süresince Antalya'nın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız" denildi. Paylaşımda ayrıca Uçbey için "Gökyüzündeki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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