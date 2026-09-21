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Antalya Elmalı'da sağanak cadde ve sokaklarda su taşkınına neden oldu

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Antalya Elmalı'da sağanak cadde ve sokaklarda su taşkınına neden oldu
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı. Pazar alanına giren sular esnaf ve alışveriş yapanlara zor anlar yaşatırken, belediye ekipleri biriken çamur ve su birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı.

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su taşkınları oluştu.

Elmalı ilçesinde öğleden sonra sağanak etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağışla birlikte yüksek kesimlerden gelen sular, cadde ve sokaklara taşkına neden oldu. Pazarı kurulan alana da suların girmesi, esnafa ve alışveriş yapanlara zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken çamur ve su birikintileri temizlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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