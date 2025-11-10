Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Afet Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi

Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında, aşırı sıcaklara bağlı hasta yoğunluğu ve oksijen hattında meydana gelen patlama senaryoları ele alındı.

Tatbikat süresince tüm tahliye, yangın kontrolü ve hasta transfer işlemleri planlanan süre içinde tamamlandı.

Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, afet senaryosunun yalnızca kriz yönetimi açısından değil, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerine karşı farkındalık oluşturması bakımından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Başhekim Aras, bu tür tatbikatların halk ile sağlık çalışanlarının daha bilinçli ve hazırlıklı hareket etmelerine katkı sağladığını ve toplumun afet bilincini güçlendirdiğini ifade etti.