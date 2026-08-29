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Alanya'da Yıldırım Yangını: 1 Dönüm Zarar

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ALANYA'da yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm orman zarar gördü.

ALANYA'da yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm orman zarar gördü.

Yangın, sabah saatlerinde Obaalacami Mahallesi'nde meydana geldi. Yağışın etkili olduğu bölgede, ormana yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 helikopter, 6 arazöz ve çok sayıda personelin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürülürken, yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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