Antalya Devlet Senfoni Orkestrası farklı dönemlere ait eserleri seslendirecek

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 30 Ocak'ta DenizBank konserleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde farklı dönemlere ait eserleri seslendirecek. Rus kemancı Sergey Malov'un konuk olacağı konser, üç müzikal dünyayı aynı akşamda bir araya getirecek.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) tarafından düzenlenecek konserde farklı dönemlere ait eserler seslendirilecek.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, DenizBank konserleri kapsamında 30 Ocak saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenecek.

Şef Kutay Maktay'ın yöneteceği konserin konuk solisti ise Rus kemancı Sergey Malov olacak.

Konser, 3 müzikal dünyayı aynı akşamda bir araya getirecek.

Konserde besteci Charles Gounod'un 4 bölümden oluşan Petite Senfonisi, Richard Strauss'un bestelediği Nefesli Serenat ile Friedrich Gulda'nın ritmik enerjisi ve özgün yaklaşımıyla dikkati çeken Viyolonsel Konçertosu seslendirilecek.

Biletler, AKM gişesi ve internet üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
