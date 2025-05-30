Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Don Kişot' Balesi ile Sezonu Kapatıyor
Antalya Devlet Opera ve Balesi, sezon finalinde Ludwig Minkus'un 'Don Kişot' balesini sahneleyecek. Eser, Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye taşınıyor ve yarın akşam beğeniye sunulacak.
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), bu sezonun finalinde "Don Kişot" balesini sahneleyecek.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, eser, yarın saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.
Bestesi Ludwig Minkus, orijinal koreografisi Marius Petipa'ya ait eser, Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye taşınacak.
Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, eserin başkemancısı Demet Emen olacak.
Dekoru Özgür Usta, kostümleri Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyan eserde, "Don Kişot"u Cenk Şahinalp canlandıracak.
Gecede, "Sancho Panza" rolünde Boğaç Özbakır, "Kitri" rolünde Riine Sasaki, "Basilio" rolünde Ryuhei Ito, "Gamache" rolünde Evren İskender, "Lorenzo" rolünde Umut Çaltekin, "Mercedes" rolünde Sayaka Matsushita, "Espada" rolünde ise Yağızhan Danış görev alacak.