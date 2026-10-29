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Antalya Demre'de sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu, yollar molozla doldu

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Antalya Demre'de sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu, yollar molozla doldu
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Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Çevreli, Üçağız ve Yavu mahallelerinde yollar molozla dolarken yerleşim yerleri ve tarım alanları zarar gördü; DSİ, ASAT ve belediye ekipleri müdahale etti.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kuvvetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu. Yolların su ve selin getirdiği molozlarla dolduğu ilçede, yerleşim yerleri ve tarım alanlarında da hasar oluştu.

Antalya genelinde dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi. Özellikle Demre ilçesinde kuvvetini artıran yağış nedeniyle Çevreli, Üçağız ve Yavu mahallelerinde sel ve su baskınları yaşandı. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu yağış nedeniyle bazı ara sokaklar da suyla doldu. Ev ve iş yerlerinin yanı sıra tarım alanları da baskınlardan olumsuz etkilendi. Sel sularının getirdiği molozlarla dolan yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. DSİ, ASAT ve Demre Belediyesi ekipleri bölgede sağanağın neden olduğu olumsuzluklara müdahale için çalışma yaptı. Demre Kaymakamı Emin Bağlı, Devlet Su İşleri (DSİ) 13'üncü Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay ve Demre Belediye Başkanı Fahri Duran bölgede yürütülen çalışmaları takip etti. Demre ilçesinde 15 gün önce de benzer bir olay yaşanmış ve su taşkınları meydana gelmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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