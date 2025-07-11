Antalya'dan Adıyaman'a giden polis memurunun ailesi kaza geçirdi

Antalya'dan Adıyaman'a giden polis memurunun ailesi kaza geçirdi
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Antalya'da görevli polis memuru Bekir Tatlı, tayininin çıktığı Adıyaman'a giderken geçirdiği kazada eşi, 2 aylık oğlu ve baldızı hayatını kaybetti. Kazada, Bekir Tatlı ve kayınvalidesiyle kayınpederi yaralandı.

ANTALYA'da görevli polis memuru Bekir Tatlı (37), ailesiyle birlikte tayininin çıktığı Adıyaman'a giderken Konya'da kaza yaptı. Kazada, Bekir Tatlı, kayınvalidesi Gülnur Genç (63) ve kayınpederi Bayram Genç (59) yaralandı, eşi Feyzanur Tatlı (32), 2 aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve baldızı Ayşe Sultan Genç (11) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya- Konya kara yolu Derebucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman'a giden polis memuru Bekir Tatlı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bekir Tatlı, kayınvalidesi Gülnur Genç ve kayınpederi Bayram Genç yaralandı, eşi Feyzanur Tatlı, 2 aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve baldızı Ayşe Sultan Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Bekir Tatlı, daha sonra Konya'daki Meram Tıp Fakültesine sevk edildi.

Antalya'da görev yapan Bekir Tatlı'nın ailesiyle birlikte tayinin çıktığı Adıyaman'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Tatlı, yaşamını yitiren eşi, oğlu ve baldızının cenazelerinin ise otopsi sonrası defnedilmek için memleketi Kocaeli'ye gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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