Antalya'daki Yangın Kundaklama Sonucu: Üç Kişi Tutuklandı

SEVGİLİLERİN ÖLDÜĞÜ YANGIN, KUNDAKLAMA SONUCU ÇIKMIŞ

ANTALYA'da 2,5 yıl önce Muharrem Barış (56) ve kız arkadaşı Berna Shermetova'nın (44) yaşamını yitirdiği yangının kundaklama sonucu çıktığı ortaya çıktı. Tutuklanan şüphelilerden İsmail Özgünlü'nün (26) evin perdesini dışardan yaktığı, Mürüvet Çakır (19) ve Mehmet Uslu'nun (46) da yardım ettiği tespit edildi.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 Sokak'ta 3 Şubat 2023 günü saat 02.00 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı. Evden alev yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde yapılan incelemede iki kişinin cansız bedeni bulundu. Polis, hayatını kaybedenlerin Muharrem Barış ile kız arkadaşı Berna Shermetova olduğunu belirledi. İkilinin yangın çıkan eve kısa süre önce taşındıkları öğrenildi.

PERDEYİ TUTUŞTURUP YANGIN ÇIKARMIŞ

3 ay önce başka bir olayı araştıran Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Shermetova ve Özgünlü'nün öldürülmüş olabileceğine ilişkin bilgi üzerine bu dosyayı yeniden açtı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Muharrem Barış ile İsmail Özgünlü arasında alacak anlaşmazlığından dolayı husumet olduğunu belirledi. Ekipler, olay günü İsmail Özgünlü'nün Muharrem Barış'a ait evin perdesini pencere dışından tutuşturup, yangın çıkardığını, Mürüvet Çakır ve Mehmet Uslu'nun da olaya dahil olduğunu tespit etti.

KIRKLARELİ'DE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başka suçlardan dolayı cezaevinde olan İsmail Özgünlü ve Mehmet Uslu'nun ifadesini alırken, Mürüvet Çakır'ı ise Kırklareli'de yakalayıp, gözaltına aldı. İsmail Özgünlü, suçlamaları kabul etmezken, Mürüvet Çakır ve Mehmet Uslu ise olayı gerçekleştiren kişinin Özgünlü olduğunu ileri sürdü. Uslu ve Çakır'ın ifadelerinde olay yerine gittiklerini ancak yangını İsmail Özgünlü'nün çıkardığını söylediği belirtildi. İfade işlemleri tamamlanan İsmail Özgünlü, Mürüvet Çakır ve Mehmet Uslu tutuklandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Adem AKALAN/ANTALYA,

OTOYOLDA ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

EDİRNE'de TEM otoyolunda önce üst geçidin ayağına, ardından da sürüklenip ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Vilayet Araz (70), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Söğütlüdere mevkisinde meydana geldi. Vilayet Araz'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 JUP 40 plakalı otomobil, üst geçidin ayağına çarpıp, yaklaşık 15 metre şarampole sürüklenerek, ağaca çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Araz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Araz'ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Araz'ın İstanbul istikametinden torununun doğum gününe katılmak üzere kızı ve damadının yanına geldiği öğrenildi.Jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattı.