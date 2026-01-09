'Antalya'nın falezleri dünyada tek'

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Nihat Dipova, Antalya'da 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olan ancak 2024 yılında 400 metrelik kısmı 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak değiştirilen falezlerin, 'Tufa Kıyı Falezi' özelliğiyle dünyada tek olduğunu söyledi.

Muratpaşa ilçe sınırlarında yer alan, Konyaaltı Sahili varyanttan başlayıp, Lara Sahili'ne kadar 9 kilometre uzunluğa sahip falezler, 2020 yılında 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Falezlerin varyant başı olarak anılan kısmında yer alan 400 metrelik bölümün statüsü, 2024 yılında 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak değiştirildi. Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, statünün düşürülmesi kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Dava kapsamında tayin edilip, incelemesini tamamlayan bilirkişi heyeti, rapor hazırlıyor.

TUFA KIYI FALEZİ ÖZELLİĞİ

Mahkeme süreci devam eden falezlerle ilgili bilgi veren AÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden geoteknik, zemin mekaniği, mühendislik ve teknoloji alanlarda çalışmaları bulunan Prof. Dr. Nihat Dipova, toplam 9 kilometrelik falezlerin, 'Tufa Kıyı Falezi' özelliğiyle dünyada tek olduğunu söyledi.

EN GENİŞ YAYILIM ANTALYA'DA

Birçok yerde falez olmasına rağmen, bunların sayısının sınırlı olduğunu anlatan Prof. Dr. Dipova, "Bazı coğrafyalarda tufa (karasal karbonat kayaç) bulunmasına rağmen bunların da sayısı sınırlı. Dünyanın en geniş alana yayılı tufa kayası Antalya'dadır. Antalya falezlerinin kaya türü de tufadır. Zamanında yanlış bir tanımlamayla traverten denmiş, traverten farklıdır. Örneğin Pamukkale'deki kaya travertendir ama Antalya'daki tufadır" dedi.

BAŞKA BİLİM İNSANLARI DA 'TEK' DİYOR

Dünyadaki diğer falezleri incelediklerini ancak 'Tufa Kıyı Falezi' bulamadıklarını söyleyen Prof. Dr. Dipova, "O nedenle dünyada tek diyorum. Bu alanlardaki dünyaca önemli bilim insanları Alan Pentecost, Martyn Pedley, Clare Glover de bulamamış. Bu bilim insanları da 'Dünyada tek tufa kıyı falezi' diyor. Ayrıca 9 kilometre uzunluğunda, üniform 35 metre yüksekliğinde tufa kıyı falezi olmadığı gibi, alelade kayadan (kireç taşı, kum taşı, ofiyolit vs.) oluşan falezlerde bu özellikleri bulmak zor. İşte bu yüzden bazı özellikleri ile unique (tek), bazı özellikleriyle de nadir olan bu doğa harikasını görmeye geliyor milyonlarca insan" diye konuştu.

JEOLOJİK MİRAS

Bu doğa harikasının bir jeolojik miras olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dipova, 2024 yılındaki koruma statüsü değiştiğindeki falezler üzerinde düz sınıra dikkati çekerek, bu sınırın sağı ve solu arasında hiçbir fark olmadığını söyledi. Prof. Dr. Nihat Dipova, "Söz konusu falezin yüzünde dağ keçisi bile ayakta duramaz. Kimsenin tahribat yaptığı yok bu kesimde. Karayolları ve DSİ'nin taş duvar merdivenleri var ve bunlar da sökülürse doğa kalan izleri 2 yıl içinde siler" dedi.