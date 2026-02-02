Haberler

Antalya'da otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor

Güncelleme:
Döşemealtı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, adli tıptaki işlemlerin ardından ailelerine verildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 20 kişinin tedavisi devam ediyor.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, adli tıptaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Tekirdağ- Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün dün sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildiği kazada yaşamını yitirenlerden 5'inin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan Aslı Çevik (47) ve Resmiye Göktepe'nin (62) cenazeleri Eskişehir'e, Seymen Çınar Sarı'nın (12) cenazesi Manavgat'a, Sudem Çakmak'ın (19) cenazesi Bilecik'e, Onur Yılmaz'ın (21) cenazesi Antalya'nın Aksu ilçesine gönderildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, sabah erken saatlerden itibaren bekledikleri adli tıp morgu önünde üzüntü yaşadı, bazıları fenalık geçirdi.

Yaşamını yitiren 10 kişiden 3'ünün cenazesinin dün teslim edildiği, 2'sinin ise işlemlerin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.

Kazada yaralanan 20 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
