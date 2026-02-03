Haberler

Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Resmiye Göktepe'nin cenazesi defnedildi

Antalya'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Resmiye Göktepe'nin cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Göktepe'nin cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak Yüzüncü Yıl Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Resmiye Göktepe'nin (62) cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Göktepe'nin cenazesi, memleketi Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine getirildi.

Cenaze töreni öncesi Göktepe'nin yakınları, taziyeleri kabul etti.

Yüzüncü Yıl Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Göktepe'nin cenazesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Tekirdağ- Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, 1 Şubat'ta, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
