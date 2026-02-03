Haberler

Antalya'daki otobüs kazasında ölen Sudem, toprağa verildi

Güncelleme:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Sudem Çakmak, memleketi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

ANTALYA'daki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 10 kişiden biri olan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Sudem Çakmak (20), memleketi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde önceki gün, 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Kazada 10 kişi öldü, 25 kişi ise yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Sudem Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınıp, memleketi Bilecik'in Osmaneli ilçesine getirildi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi olan Çakmak için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Sudem Çakmak'ın babası Mikail Çakmak ve erkek kardeşi Yiğit Turan Çakmak, taziyeleri kabul etti. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Kaymakamı Abdüssamet Kılıç, ilçede yaşayanlar, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kişi cenazeye katıldı. Sudem Çakmak, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/OSMANELİ(Bilecik),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
