Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan Antalya'daki yolcu otobüsü kazasına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da meydana gelen otobüs kazası sonrası adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

" Antalya'da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Sadece sapık değilmiş! İşte parasına göz diktiği ülke