Adalet Bakanı Tunç'tan Antalya'daki yolcu otobüsü kazasına ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

" Antalya'da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."