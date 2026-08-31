Manavgat'taki orman yangını 22 saat sonra kontrol altına alındı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, 22 saat sonra kontrol altına alındı.

Manavgat'a bağlı Beşkonak Mahallesi Ayrancı mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterin yanı sıra 41 arazöz ve 350 personel, 10 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 8 belediye itfaiye aracı, 12 hizmet aracı, 4 iş makinesi, 4 jandarma asayiş timiyle müdahale edildi. Gece boyu da devam eden yoğun müdahaleler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayan hava müdahalesi sonucu yangın saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre yaklaşık 70 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı