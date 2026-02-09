Antalya'da okulda çıkan yangın söndürüldü
Muratpaşa ilçesindeki Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve okulda eğitime ara verildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu'nun ofis bölümünde öğle tatili sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada binada bulunan öğrenciler ve öğretmenler tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın nedeniyle ofis bölümünde hasar oluştu, okulda eğitime ara verildi.
Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel