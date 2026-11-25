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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (AEAH) Kulak Burun Boğaz Kliniği'nin ev sahipliğinde "Ses ve Ötesi" konulu bilimsel buluşma etkinliği düzenlendi.

Hastanenin Cumhuriyet Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte kulak burun boğaz uzmanları, akademisyenler ve müzik profesyonelleri bir araya geldi.

Bilimsel buluşmada insan sesinin fizyolojik, tıbbi ve sanatsal boyutları çok yönlü değerlendirilirken, ses sağlığının korunması, ses hastalıklarının tanı ve tedavisi, modern cerrahi yaklaşımlar ve teknolojinin insan sesine etkileri ele alındı.

AEAH Kulak Burun Boğaz Kliniği İdari Sorumlusu ve Batı Akdeniz Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özer Erdem Gür'ün açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Prof. Dr. Ali Özdek'in moderatörlüğünde ses hastalıklarının değerlendirilmesi ve tedavisinde güncel yaklaşımlar konusunda bilgi paylaşıldı

Buluşmada AEAH'dan Doç. Dr. Nevreste Didem Sonbay Yılmaz, "Disfoni ve Gözden Kaçan Tanılar" başlıklı sunumunda ses bozukluklarının değerlendirilmesi ve tanısal süreçlere odaklandı. Ses kısıklığının farklı nedenlerinin ele alındığı sunum, ses hastalıklarında doğru tanının önemini gündeme taşıdı.

Ardından Prof. Dr. Ozan Bağış Özgürsoy, "Fonomikrocerrahide Temel Teknikler" başlıklı sunumuyla ses tellerine yönelik mikrocerrahi uygulamalarının temel prensiplerini anlattı. Sunumda, sesin korunmasına yönelik cerrahi yaklaşımlar ve ses teli patolojilerinin tedavisinde kullanılan teknikler ele alındı.

Programın ikinci oturumunda, moderatörlüğü AEAH'dan Doç. Dr. Muhammet Yıldız üstlendi. Bu bölümde Prof. Dr. Kayhan Öztürk, "Kronik Öksürük" başlıklı sunumuyla uzun süre devam eden öksürüğün değerlendirilmesi ve kulak burun boğaz hastalıklarıyla ilişkisini ele aldı. Etkinliğin bilimsel içeriği, katılımcılara ses sağlığına ilişkin farklı klinik yaklaşımları değerlendirme ve mesleki bilgi paylaşımında bulunma fırsatı sundu.

İnsan sesinin müzik teknolojileriyle buluştuğu oturumda ise Prof. Dr. Özer Erdem Gür'ün moderatörlüğünde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Öğr. Gör. Dr. Başar Zeren, "İnsan Sesinin Stüdyodaki Dönüşümü: Bir Vokal Kaydın Anatomisi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumda insan sesinin mikrofon aracılığıyla kaydedilmesinden dijital ortamda işlenmesine kadar uzanan süreç, kayıt teknolojilerinin tarihsel gelişimiyle birlikte ele alınırken, sesin yalnızca biyolojik bir üretim mekanizması olmadığı, aynı zamanda teknolojik ve sanatsal süreçlerle şekillenen güçlü bir ifade aracı olduğu anlatıldı.

Etkinliğin son bölümünde Zeren ile Grup Tympanics üyesi Uzm. Ody. Semih Güler tarafından "Sesimizi Keşfediyoruz" başlıklı atölye çalışması gerçekleştirildi. "İnsan Sesinin Müzikal Sınırları" temasıyla düzenlenen atölyede, insan sesinin farklı kullanım biçimleri ve müzikal ifade olanakları ele alındı.

Canlı müzik ve uygulamalı anlatımların bir araya geldiği çalışma, bilimsel bilgilerin sanatsal örneklerle desteklendiği farklı bir deneyim sundu.

Kulak burun boğaz hekimleri, akademisyenler, odyoloji alanından uzmanlar ve müzik profesyonellerini aynı platformda buluşturan "Ses ve Ötesi" etkinliği, disiplinler arası bilgi paylaşımının önemini ortaya koydu. Sesin oluşumundan hastalıklarına, cerrahi tedavisinden profesyonel kayıt süreçlerine kadar geniş bir perspektif sunan program, katılımcılara insan sesini farklı yönleriyle değerlendirme imkanı sağladı.

Kaynak: AA