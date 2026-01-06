Haberler

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da bir apartmanın zemin katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı
Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza

Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
İrfan Can Eğribayat'ın Fener kariyeri sona eriyor

Fener kariyeri sona eriyor
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı

Elif'in sudan çıkarılan aracındaki bulgular kafa karıştırdı