Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da bir apartmanın zemin katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişi de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.