Antalya'da Yüksek Nem ve Sıcak Hava, Sahilleri Doldurdu

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Antalya'da nem oranı yüzde 76'ya ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 29 dereceye yükseldi. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

Antalya'da yüzde 76'ya ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, havanın 36, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 76'ya ulaştı.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların da kayalıklardan denize atladığı görüldü.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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