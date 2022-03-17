Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü (4)
Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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KAZA ANI KAMERADAAntalya'da, 3 gencin hayatını kaybettiği trafik kazasının, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI KAMERADA
Antalya'da, 3 gencin hayatını kaybettiği trafik kazasının, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; gençlerin bulunduğu otomobilin süratle geldiği, alt geçide gireceği sırada yön levhasına çarptığı anlar yer aldı.