Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 8 ölü, 26 yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde viraja giremeyen yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü virajda bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada, 8 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, araç dışına savrulan bazı yolculara müdahale etti. Araçta sıkışan yolcular ise AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu da kaza yerine gelerek, kurtarma çalışmalarını izledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Fotoğraf: Adem AKALAN/Antalya,

VALİ ŞAHİN: VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Burada açıklama yapan Şahin, "Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı'nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere, başta Antalya Şehir Hastanesi olmak üzere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
