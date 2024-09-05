Antalya'da Yoğun Bakım Hemşiresi Evinde Ölü Bulundu

KOCAELİ Valisi İlhami Aktaş'ın Antalya'da yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan kardeşi Sinan Aktaş (49), evinde ölü bulundu.

Antalya'da, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan, aynı zamanda Yeni Sendika Antalya İl Temsilcisi olan Sinan Aktaş'tan haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. Öğle saatlerinde Aktaş'ın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki evine giden jandarma ekipleri, kapıyı açtıklarında Aktaş'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sinan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aktaş'ın ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.