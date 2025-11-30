Antalya'da Yıldırım Düşen Tekneyle Yangın Çıktı: 3 Tekne Kullanılamaz Hale Geldi
ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nda, dün gece fırtına ve şiddetli yağış sırasında bir tekneye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, 3 tekne kullanılamaz hale geldi.
Kentte dün saat 23.30 sıralarında şiddetli yağış ve fırtına devam ederken, Balıkçı Barınağı'ndaki teknelerden birine yıldırım düştü. Teknede başlayan yangın, bitişiğindeki iki tekneye sıçradı. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Karaya çekili tekneler nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın, 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 tekne kullanılamaz hale geldi.
Tekne sahipleri, olay yerine gelerek yangında ihmal olduğunu iddia edip tepki gösterdi.