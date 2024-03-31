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Antalya'da yerel seçimlerde CHP adayı Muhittin Böcek önde

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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 22.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.17, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.94 oy aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 51.17'si açıldı.

Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.17'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü ise yüzde 40.94'ünü aldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

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