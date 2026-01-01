Antalya'da yeni yıl denizde karşılandı

ANTALYA'da 'Yaz kış denize girenler' grubu, bu yıl da yeni yılı Konyaaltı Sahili'nde denize girerek karşıladı. Grup, yeni yıla girmeden önce denize girip, geri sayım yaptı.

Antalya'da kendilerini 'yaz kış denize girenler grubu' olarak tanımlayan, aralarında doktor ve avukatların da bulunduğu yaklaşık 20 kişilik grup, yeni yıla denizde girme geleneğini bu yıl da sürdürdü. 2026'yı Konyaaltı Sahili'nde karşılayan grup, sahilde ateş yakarak bir süre sohbet etti.

DENİZE GİRİP SAYIM YAPTILAR

Sahilde ateş yakıp dans eden grup, 2026'ya saniyeler kala 10'dan geriye sayım yaptı. Geri sayımın ardından kalabalık, yeni yılın ilk saniyelerinde denize koştu. Hava sıcaklığının 10, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Antalya'da grup, bir süre denizde yüzdü. Denizden çıkan katılımcılar, sahilde yakılan ateşin başında eğlenmeyi sürdürdü.

'HER GÜN SABAH DENİZE GİRİYORUZ'

Yeni yılı denizde karşılayanlardan İsmail Çankaya, "Her gün sabah saat yedide denize giriyoruz. Yeni yılı da denizde karşıladık. Su çok güzel, ılık, herkesin yeni yılı kutlu ve mutlu olsun" dedi.

'SU ILIKTI, ÇOK MUTLUYUM'

Denize giren gruptan 10 yaşındaki Çınar Dağlı ise "Su ılıktı. Yeni yıla denizde girdim. Bu yüzden çok mutluyum. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

'30-35 YILDIR YAZ KIŞ DENİZDEYİZ'

Ali İhsan Yılmaz da, "Burası Antalya Sualtı Spor Kulübü'nün dalış noktası. Buradaki arkadaşlarla birlikte 30-35 yıldır yaz kış denize giriyoruz. Geçmişte bu işe emek veren arkadaşlarımızın anısına saygıyla eğiliyorum. 2026 yılının ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyoruz" diye konuştu.

Haber: Tunahan KIR-Aysu DURSUN - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA