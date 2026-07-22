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Otomobilin çarptığı kadın öldü; kaza kamerada

Otomobilin çarptığı kadın öldü; kaza kamerada
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Hapa Oğuz'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Oğuz hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Hapa Oğuz (39) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hüseyin Çöl Caddesi'nde meydana geldi. M.Ö. kullandığı 07 CIY 139 plakalı otomobille otogardan Korkuteli istikametine giderken, yolun karşısına geçmeye çalışan Hapa Oğuz'a çarptı. Metrelerce savrularak asfalt zemine düşen Hapa Oğuz ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen Hapa Oğuz tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü M.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Beraberindeki kişiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hapa Oğuz'a otomobilin çarpması ve ardından metrelerce savrulması görüntüde yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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