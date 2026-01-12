Antalya'da Motosiklet Kadına Çarptı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Kazada adı öğrenilemeyen kadın ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Adnan Selekler Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü M.S. yönetimindeki 07 AVS 130 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan adı öğrenilemeyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.S. de dengesini kaybederek yere düştü.

Kazada yaralanan kadın ile motosiklet sürücüsüne, olay yerine çağrılan sağlık ekibi müdahale etti. Yaralanan kadına müdahale yapılırken eşi ambulansın başından ayrılmadı. Yaralılar, tedavileri için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA, -