Üye Girişi
Haberler

Antalya'da yaralı yaban keçisi kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde dere yatağında yaralı bulunan bir yaban keçisi, yetkililer tarafından kurtarıldı ve tedavi altına alındı. Yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dere yatağında yaralı bulunan yaban keçisi kurtarıldı.

Kuzdere Mahallesi Kesmeboğazı mevkisindeki dere yatağında yaralı bir yaban keçisi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Beydağları Sahil Milli Parkı ile Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri yönlendirildi.

Bölgedeki insan yoğunluğu nedeniyle korktuğu ve düştüğü değerlendirilen dişi yaban keçisi, ekiplerce dere yatağından çıkarılarak özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

Kontrolde kalçasında kırık olduğu tespit edilen yaban keçisi, Antalya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilerek tedavi altına alındı.

Yaban keçisi, tedavisinin ardından tekrar Kesmeboğazı'na getirilerek doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Güncel

antalya Kemer Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Real Betis Girona maçı hangi kanalda? Real Betis Girona CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Athletic Bilbao Getafe maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao Getafe CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Brighton nerenin hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Trabzonspor Rapid Wien maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor Rapid Wien maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Başakşehir Iberia ilk maç kaç kaçtı? Iberia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Başakşehir Iberia maçı hangi kanalda? Başakşehir Iberia ne zaman, saat kaçta CANLI izleme linki var mı? Trabzonspor Rapid Wien ilk maç kaç kaçtı? A Spor CANLI izle! (TRABZONSPOR RAPİD WİEN) A Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Trabzonspor Rapid Wien maçı ilk 11'i! Trabzonspor Rapid Wienmaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Rapid Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-RAPİD WİEN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ağustos Trabzonspor Rapid Wien maçı nereden izlenir? Trabzonspor Rapid Wien maçı hangi kanalda? Trabzonspor Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Ferdi Brighton'a kaç milyon euroya gidiyor? Ferdi Kadıoğlu bonservisi ne kadar? Mahmud Abbas ne dedi? Mahmud Abbas meclis konuşmasında ne dedi? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden, nasıl alınır? Sergen Yalçın hangi kanalda, hangi platformda yorum yapıyor? 2024-2025 Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaöğretim ne zaman başlıyor? 2024-2025 okullar ne zaman açılıyor? Uzayda mahsur kalan astronotlar ne oldu, kurtarıldı mı? Tinder çöktü mü, Tinder problem mi ve? 13 Ağustos Perşembe Tinder'e ne oldu?
title