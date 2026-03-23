Antalya'da bir konteynerde çıkan yangında ölen 6 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında ölen yabancı uyruklu anne Leyla Elali Ahmed ve 5 çocuğunun cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Yangında yaşamını yitiren aile Suriye'ye gönderilecek.

Gaziler Mahallesi'nde yabancı uyruklu sera işçilerinin kaldığı konteynerde 20 Mart'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğunun Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler teslim edilirken yakınları üzüntü yaşadı.

Leyla Elali Ahmed ile çocukları Muna (9), Hayat (7), Iman (5), Fatma (8) ve Mahmud Ahmed'in (4) cenazeleri Antalya'dan Gaziantep'e oradan da Suriye'ye götüreceği öğrenildi.

Olay

20 Mart'ta Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan sera sahibi Yusuf G. ile diğer iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yusuf G. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! Dikkat çeken 3 ay detayı
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti

Tepkiler çığ gibi! Maçtan önce bu yapılır mı?
Dünyanın beklediği hamle! 3 ülke savaş için devrede, biri de Türkiye

Dünyanın beklediği hamle! 3 ülke devrede, biri de Türkiye
Hayatını kaybeden Erol Köse'nin son paylaşımları dikkat çekici

Erol Köse'nin son paylaşımları bir hayli ilginç
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Olise'nin giyim tarzına bakın

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü