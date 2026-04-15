Haberler

Yangın çıkan evdeki 2 kız kardeş, komşuları tarafından kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde çıkan yangında 10 yaşındaki Lema ve 7 yaşındaki Tena Abit, komşuları tarafından kurtarıldı. Yangında iki ev küle dönerken, ikili dumandan etkilendi.

ANTALYA'da bir evde çıkan yangında, o sırada yalnız olan Lema (10) ve Tena Abit (7) kardeşler, dış kapıyı kırıp içeri giren komşular tarafından kurtarıldı. Yangında ayrıca 2 ev küle döndü.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında Abit ailesinin yaşadığı 2 katlı müstakil evde kız kardeşler Lema ve Tena Abit'in yalnız olduğu sırada yangın çıktı. Alevleri gören komşular, evin kilitli dış kapısını kırıp, kız kardeşleri dışarı çıkardı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüm evi saran alevler, yandaki eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Evinin yandığı haberini alan baba Ahmet Abit olay yerine gelirken, dumandan etkilenen kız kardeşler tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 ev ve 1 araç da zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu

Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu

İşte yeni sezondaki yabancı kuralı