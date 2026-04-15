Yangın çıkan evdeki 2 kız kardeş, komşuları tarafından kurtarıldı

ANTALYA'da bir evde çıkan yangında, o sırada yalnız olan Lema (10) ve Tena Abit (7) kardeşler, dış kapıyı kırıp içeri giren komşular tarafından kurtarıldı. Yangında ayrıca 2 ev küle döndü.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında Abit ailesinin yaşadığı 2 katlı müstakil evde kız kardeşler Lema ve Tena Abit'in yalnız olduğu sırada yangın çıktı. Alevleri gören komşular, evin kilitli dış kapısını kırıp, kız kardeşleri dışarı çıkardı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüm evi saran alevler, yandaki eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Evinin yandığı haberini alan baba Ahmet Abit olay yerine gelirken, dumandan etkilenen kız kardeşler tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 ev ve 1 araç da zarar gördü.

