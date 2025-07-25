Antalya'da Yangın Büyümeden Söndürüldü
Serik ilçesinde Belek-Bağazkent yolu kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, yakındaki golf sahasına sıçramadan söndürülürken, yol bir süreliğine ulaşıma kapandı.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Serik'e bağlı Belek- Boğazkent yolu kenarındaki ağaçlık alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgede şiddetli rüzgar etkili olurken, ekipler alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın yakındaki golf sahasına sıçramadan kontrol altına aldı. Çalışmalar sırasında yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı.
Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel